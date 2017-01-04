Düşük Donanımlı Bilgisayarlarda Oynayabileceğiniz En İyi 13 Oyun!

Bazen elimizde bir dizüstüyle veya kötü bir masaüstü cihazla kalakalırız. Üzülmeyin; bu bilgisayarlarla da oynayabileceğiniz, öyle ahım şahım sistem gereksinimi duymayan 13 şahane oyun var!

Oyunlar, bilgisayar kullanıcılarının olmazsa olmazı. Yalnız bazen kullanıcı olmasına rağmen bilgisayar olmuyor. Daha açık bir ifade ile istenilen oyunu oynayabileceğimiz donanıma sahip bilgisayarlara sahip olamıyoruz. Dizüstü bilgisayarlar, doğaları gereği zaten oyunlar için yapımamışlar. Bazı masaüstü bilgisayarlar da o kadar eski olabiliyor ki, neredeyse doğru düzgün hiçbir oyun çalışmıyor. Eğer siz de bir gün, yalnızca bir laptop ile kalakaldıysanız veya elinizde kötü bir masaüstü bilgisayar varsa, bu oyunlar tam size göre. İşte hem eğlenceli, hem de az sistem isteyen 13 oyun!

1-Risk Of Rain

2-Civilization 5

3-Owlboy

4-Warhammer 40.000: Space Marine

5-Stardew Valley

6-The Binding of Isaac

7-Endless Legend

8-Dungeon Keeper 2

9-FTL

10-Darkest Dungeon

11-Sleeping Dogs

12-Euro Truck Simulator 2

13-Duelyst