Lara Croft'un Karşısına Çıkan En Garip Yaratıklar

Lara Croft şimdiye kadar gerek oyunlarda gerek filmlerde birçok farklı düşmanla mücadele etti. Ancak o düşmanlardan bazıları diğerlerine göre daha ilgi çekici idi.

Lara Croft'ın bir hazine avcısı olduğunu ve şimdiye kadar birçok farklı düşmanla mücadele ettiğini biliyoruz ve hikaye her zaman birçok doğaüstü unsur içeriyordu.Lara'nın savaştığı tüm bu garip ve mistik canlılar gelen yeni filmin de etkisi ve hikayelerin değişime uğraması ile yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi görünüyor. Bu garip yaratıklara, Lara'nın evreninden kaybolmadan önce kısa bir bakış atalım istedik.

Cildi Olmayan Kanatlı Şeytanlar

Lara bu garip yaratıklar ile Atlantis'te karşılaşmıştı. Atlantis sakinlerine ya da balık adamlara benzemeyen bu garip yaratık, son derece ürkütücü görünüyordu. Bu yaratık Tomb Raider'ın 1996 senesinde çıkan ilk oyununda yer almaktaydı.

Garip Kuşadamlar

Tomb Raider 2'de Tibet'te karşımıza çıkan bu korkunç ve garip yaratığı, 'Sanırım aradığım antik bir hazineyi koruyor, en iyisi onu hemen vurmak olacak' diyerek bir çırpıda harcayan Lara, beklenen performansını gösteriyor. Ancak bu yaratığa ve hikayesine dair pekte bilgi yok.

Ejderha

Tomb Raider 2'nin 'final boss'u olan bu yaratık aslında Bartolli isimli bir tarikat lideri idi. Bartolli vücuduna sapladığı bir hançer ile ejderhaya dönüşüyordu. Lara, bu ejderhayı öldüremedi ancak sersemletip hançeri vücudundan çıkartarak onu tekrar bir insana dönüştürdü ve tüm vücudu küle dönüştü.

Mutant Yaratıklar

Lara yalnızca mistik yaratıklarla değil, bilimin önüne çıkardığı garip mutantlarla da mücadele ediyordu. Tomb Raider 3'de, insan evrimini bir sonraki aşamaya taşımaya çalışan delirmiş bir profesör ile mücadele ederken karşısına insan-hayvan karışımı garip yaratıklar çıktı. Bu yaratıklar tabii ki 'çılgın profesörün korkunç deneylerinin' sonucuydu.

Mısır Ölüm Tanrısı

Lara'nın tabii ki gerçek tanrı düşmanları da oldu. Serinin dördüncü oyununda Lara, bir dizi garip hata sonucu bu korkunç ölüm tanrısını mühürlendiği yerden çıkartır. Ancak onu yenmenin tek yolu başka bir tanrı olan Horus'u çağırmaktır. Bu planda beklendiği gibi sonuçlanmasa da Lara nihayetinde onu yeniden mühürleyebilir.

Bilinmeyen Yaratık

Tomb Raider: Legend'de karşılaştığımız bu yaratığın ne olduğu gerçekten bilinmiyor. Lara'nın eski dostlarından biri ile birleştikten sonra Lara, bu garip ve bilinmez yaratığı bir taş ile mühürlüyor.

Lara'nın Şeytani Kopyası

Lara, ilk oyunun sonunda karşılaştığı bu 'kopya şeytan' aslında pekte ona benzemiyor gibi ama sanırım sebebi bir derisi olmaması. Lara bu şeytani versiyonu ile mücadele edip onu yok etmeyi başarmıştı ancak Tomb Raider: Underworld'de yeni bir versiyonu yaratılan bu yaratık Lara'nın karşısına tekrar çıktı.

Samuray Zombiler

Lara'nın karşılaştığı belki de son 'garip yaratık'lardan olan bu samuray zombiler, onu oyun süresince bir hayli uğraştırmıştı.Himiko isimli eski bir güneş kraliçesinin ruhunu koruyan bu garip yaratıkları ortadan kaldırmak çokta kolay değildi.

Seride hala böyle mistik ve doğaüstü güçleri görebildiğimiz son hikayelerden olan bu oyundan sonra bu yaratıkların yerini yavaş yavaş diğer hazine avcıları, paralı askerler ve çokta enteresan olmayan diğer düşmanlar aldı. Sizce Tomb Raider böyle doğaüstü güçler ile mi daha keyifliydi yoksa daha 'gerçekçi' olan hikayeleri mi daha çok seviyorsunuz?