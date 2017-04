Lara Croft GO'nun Yeni DLC'si Sonunda iOS'da Yayınlandı!

Lara Croft GO'nun ilk başta PS4 ve PC'ye çıkan DLC'si sonunda iOS'a geldi. Bulmaca tabanlı oyun, yeni DLC ile yeni zorluklar tattırmayı hedefliyor.

Lara Croft, hakları Square Enix’de olan en ünlü oyun karakterlerinden birisidir. Bu sıralar Rise of the Tomb Raider ile oyuncuların beğenisine sunulan karakterin bir de yine Square Enix tarafından geliştirilen Lara Croft GO isimli bir oyunu yer alıyor. Bu oyun, PC ve konsollara gelmeden önce iOS ve Android cihazlar için çıkmış ve herkes tarafından beğenilmişti. (2015’te en iyi iPhone uygulaması seçildi) İstedikleri platformlarda çıktıktan sonra oyunun DLC’si “Mirror of Spirits” farklı bir yol izlemiş ve mobil platformda çıkmak yerine önce PS4, sonrasında ise geçen ay PC platformu için çıkmıştı.

Bugün ise oyun mobil platformlara yeni DLC gelmeye başladı. iOS platformu için gelen DLC, uzun bir bekleyişin ardından iOS kullanıcılarına sunuldu. Genel olarak bulmacaya dayalı bir oyun olan Lara Croft GO, hayranları tarafından fazlasıyla önerilen bir oyun. Oyunun DLC’si “Mirror of Spirits”, toplamda 25 yeni seviye ekleyecek. Bu seviyeler, orijinal oyuna göre çok daha zor olacaklar. DLC’nin Android platformlarına ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yapılmadı, ancak yakın bir zamanda buraya da gelmesi bekleniyor.