Kendi Telefonunuzdan Arkadaşlarınızla Laser Tag Onyayın!

Laser Tag türü oyunları bundan sonra istediğiniz yerde oynayabileceksiniz. Arkadaşınıza Headshot atmak istemez misiniz?

Ülkemizde pek popüler olmasa da yavaş yavaş gelişen Laser Tag oyununu, bundan sonra her yerde oynayabileceğiz.

Laser Tag, özel bir alana gidip o alanda özel ekipmanlar giyerek eğlendiğimiz güzel bir oyun. Ülkemizde daha popüler olan Paintball’un teknolojik versiyonu olan Laser Tag’de, elimize verilen silahla karşı takımdaki oyuncuları vurmaya çalışıyoruz. Silahtan herhangi bir mermi çıkmasa da karşıdaki düşmanın zırhındaki sinyale odaklanan silahlar, rakibinizi tuttururmanız halinde çalışıyor.

İşte bu teknoloji, artık telefonlara da getirildi. Proxy42 tarafından GDC 2017’de tanıtılan Inceptor cihazı ile özel bir yere gidip, özel ekipmanlar takmaya gerek kalmayacak. Mobilde artırılmış gerçekliğe çok önem verildiğini biliyoruz. Bu cihaz da bu esasa göre çalışıyor.

Geçen sene Indiegogo’da para toplayan ürün, bu sene GDC 2017’de görmekten hoşnut olduğumuz ürünler arasında yer aldı. Kızılötesi alıcısı ve vericisi bulunan cihaz, bir pil ile çalışıyor. Üzerinde yer alan led aracılığı ile hangi takımda olduğunuzu belli edeceğiniz sensörler, rakip takımı avlamanızı sağlıyor. Telefonun kamerasını kullanarak çevrenizi görmenizi sağlayan ürün, özellikle ofis ortamlarında eğlenceli etkinliklere sahne olabilir.

İlk incelemelere göre ürünün bazı hataları olduğu açıklandı. Ancak ürün şu anda betada. Zamanla bu hatalar giderilecektir.