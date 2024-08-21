Michelin markasının sembolü olan üst üste dizilmiş lastiklerden oluşan şirin ve sempatik Lastik Adamı, otomobil dünyasında bir ikon. Peki lastikler siyah olmasına rağmen bu maskot neden beyaz dersiniz? Haydi anlatalım.

Otomobil dünyasında birçok marka ve sembol olsa da çok azı Michelin’in ünlü maskotu Lastik Adam kadar ünlü olmayı başarmıştır.

Lastik Adam olarak da bilinen bu maskot, 1898'de yaratıldığından beri, dünya çapında milyonlarca insanın zihninde yer etmiş durumda.

Maskot, Michelin kardeşlerin marka bilinirliğini arttırmak istemesiyle doğuyor.

Michelin, 1889 yılında Fransa’da André ve Édouard Michelin tarafından kurulmasının ardından sektöründe yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek dikkat çekiyordu.

Yani aslında bu ünlü maskot tam bu yenilikçi yaklaşımların sonucunda ortaya çıktı.

Michelin Kardeşler’in 1894 yılında bir fuarda üst üste dizilmiş lastiklerin bir insana benzediğini fark etmesiyle bunu bir maskot olarak kullanma fikri Lastik Adam’ın doğmasına sebep oldu.

“E lastik siyah değil mi? Bu maskot neden beyaz?” diye soruyor olabilirsiniz. Onu da cevaplayalım.

Lastik Adam’ın yaratıldığı dönemde, lastikler günümüzdeki gibi tamamen siyah değildi.

O dönemde lastikler, doğal kauçuk rengine yani beyaz renge sahipti.

Bu yüzden Lastik Adam, o dönemin lastiklerini temsil edecek şekilde beyaz renkte tasarlandı.

Ancak zamanla lastik üretiminde karbon siyahı adı verilen bir madde kullanılmaya başlandı ve lastiklerin rengi siyaha dönüştü.

Karbon siyahı, lastiklerin dayanıklılığını artırarak onları daha uzun ömürlü hâle getiriyordu bu sebeple de siyah lastikler standart hâle geldi.

Michelin ise bu maskotun tanınmışlığını ve sevimli görünümünü korumak adına, rengini değiştirmedi ve olduğu gibi bıraktı.

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