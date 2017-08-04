LastPass Fiyatını İkiye Katladı! İşte En İyi Alternatifler

Popüler parola yöneticisi LastPass'in fiyatları geçtiğimiz günlerde tam iki katına çıkarıldı. Bunun ardından sizler için en iyi parola yöneticilerini derledik.

Parola yöneticiler arasındaki en popüler uygulama olan LastPass, sunduğu özellikler ve fiyatının uygun olması sayesinde şimdiki konumuna ulaşmıştı. Bunu fark eden firma yöneticileri fiyatı ikiye katlama fikrine "Neden olmasın?" diyerek yanıt verdi.

Aylık 1 dolar olan ve yıllık tahsil edilen 12 dolarlık ücretini ikiye katlayan firma Premium üyelik için yıllık 24 dolar talep ediyor. Üstelik bahsettiğimiz firma, şimdiye kadar toplamda iki kez hacklenerek şifreleri kaybetmiş durumda. Hal böyleyken biz de LastPass'i kullanmaya başlayıp da rahatlığı yüzünden bırakamayanlar için üç uygulamayı bir araya getirdiğimiz listemizi oluşturduk.

1. Enpass

Kullanımı 20 şifrenin üzerine çıkmadıkça ücretsiz olan, üzeri için de tek seferlik 9,99 dolarlık ödemeden sonra sınırsız olan Enpass, şifrelerinizin bulunduğu ana dosyayı ister seçtiğiniz bulut servisinde ister bilgisayarınızda isterseniz de telefonda saklamanıza imkan veriyor. Farklı cihazlara destek sunan ve bunlar arasında senkronizasyon imkanı sağlayan uygulama oldukça kullanışlı bir alternatif.

2. SafeInCloud Password Manager

Empass'a göre daha ucuz olan uygulama, onun üzerine bir kaç tema desteği ve kredi kartı bilgileri için farklı özellikler sunuyor. Yerel depolama ya da seçtiğiniz bulut servisinde depolama imkanı sunan uygulama, Enpass'a göre otomatik doldurma alanında geriye düşüyor.

3. Avast Passwords

Diğer iki servise kıyasla tamamen ücretsiz olan Avast Passwords, tüm ortamlar arasında sınırsız senkronizasyon ve genellikle sorunsuz çalışan bir otomatik-doldurma servisi bulunduruyor. Bilgisayar üzerinde Avast Antivirüs içerisinde bir program olarak da bulabildiğiniz servis, üçüncü parti parola yöneticileri arasındaki en güvenilir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.