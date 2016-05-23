Sporun en iyilerinin buluştuğu Monaco’da Laureus Ödülleri’ne, kendisine has tuzlama hareketiyle dünya çapında fenomen haline dönüşen Nusret de katıldı. Ödül töreninde en fazla ilgi gören isim de yine Nusret Gökçe oldu.

Artık onu bilmeyen, tanımayan kalmadı. Ünlü ya da ünsüz fark etmez dünyada herkes, Nusret’in kendisine has tuzlama hareketini taklit ederek paylaşımlarda bulunuyor. Bana kalırsa gözlükleri de en az tuzlama hareketi kadar üzerine yapışmış durumda.

Artık bu kadar ünlü ve de sempatik olması, Nusret’in yavaş yavaş uluslararası organizasyonlara da davet edilmesini sağladı. Bunlardan (sanırım) ilki Monaco’da düzenlenen Laureus Spor Ödülleri oldu. Burada birçok ünlü sporcunun arasında bulunan Gökçe, ABD’nin jimnastik alanındaki göz bebeklerinden Simone Biles’in yemeğine ünlü hareketiyle tuz döktü.

Nusret, aynı hareketi profesyonel ragbi oyuncusu Brian O'Driscoll’a da yaptı.

Ödül törenine Nusret dışında Michael Johnson, Renaud Lavillenie, Andriy Shevchenko, Carles Puyol, David Coulthard, Nadia Comaneci, Mika Hakkinen, Cafu, Luis Figo, Boris Becker, Ruud Gullit, Missy Franklin, Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Jens Lehmann gibi futbol ve diğer spor dallarından önemli isimler katıldı.

Törende Yılın Erkek Sporcusu ödülünü Jamaikalı atlet Usain Bolt kazanırken Yılın Kadın Sporcusu ödülünü ise Brezilya’daki olimpiyatlarda artistik jimnastik branşında 4 altın ve 1 bronz madalya kazanan ABD’li Simone Biles kazandı.