Android Go işletim sistemine sahip yeni akıllı telefon Lava Z50, düşük donanımı ile tatmin edici bir performans vaat ediyor.

Hindistan merkezli akıllı telefon üreticisi Lava, Android Go destekli ilk akıllı telefonu olan Lava Z50’yi duyurdu. Cihaz tek kameralı ve düşük donanımlı olmasına karşın, kullanıcıların fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırmasını sağlayan Bokeh Modu ve hem ön hem arka kamera için flaş desteği gibi özellikler sunuyor.

Lava Z50 Özellikleri

İşlemci: MediaTek MT6737M

MediaTek MT6737M RAM: 1GB

1GB Depolama: 8GB+MicroSD

8GB+MicroSD Ekran: 4.5 inç 854x480 piksel FWVGA

4.5 inç 854x480 piksel FWVGA Arka Kamera: 5MP

5MP Ön Kamera: 5MP

5MP İşletim Sistemi: Android Oreo (Go Özel Sürüm)

Siyah ve altın olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Lava Z50’nin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte cihaz, Mart ayının ortasından itibaren satışa sunulacak. Cihazın yapısı itibari ile giriş seviye bir fiyata sahip olması bekleniyor.