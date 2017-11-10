Lavların Yuttuğu GoPro Kamerası Sağ Salim Karaya Çıktı

Yanardağ üzerinde lav hareketlerini kayda almak için kamerasını yarığa yerleştiren araştırmacı rehber, bir anda püsküren lavların içerisinde kalan kamerasını sağ salim kurtarmayı başardı. Lav yolculuğu esnasında kameranın kayıt yapmaya devam ettiği görüldü.

Şu lavların içerisine nesne atma alışkanlığımızdan kurtulamayacağız anlaşılan. Tarih kadar eski bir alışkanlık. Her ne kadar delicesine akmakta olan bu lav yığınlarını çöp yakma tesislerine çevirmek gibi bir imkanımız olmasa da, bazılarının bu yöndeki teşebbüslerini seyretmek de fena olmuyor hani.

Hawai’de mütemadiyen akış gösteren lavların son örneklerinden biri ise, yapımcısının yok edilemezliğini ön plana çıkararak reklamını yaptığı GoPro kamerasıydı. PetaPixel’in bildirdiğine göre bu tip bir kamera 1.000 santigrat derecedeki lavlara karşı koymuş. Günlük olarak kullanılan çok az sayıda nesnenin başarabileceği bir iş gibi görünüyor.

Kilauea EcoGuides adlı organizasyonun yönetici rehberi olan Erik Storm, GoPro kamerasını küçük bir yanardağ yarığının içine koyarak, çılgın ateşin bir nebze olsun görüntüsünü kaydetmek istemiş. Fakat yarıktan aniden püsküren lav, o an itibariyle koruyucu kabının içerisinde bulunan kamerasını kapıp götürmüş.

Çılgın lav alevleri arasında akıp gitmekte olan kamerasına bakan Erik, kameranın gümbürtüye gittiğini düşünmüş. Fakat hayır! Akmakta olan alev yığınının kalınlığı, kamerayı bütünüyle yok edemediği için bir bölümü de olsa yüzeye sağ salim çıkabilmiş.

Üzerindeki donmuş taş parçacıklarını eliyle temizleyen Storm, SD kartın hala sağlam olduğunu görmüş. Üstelik kamera, cehennemvari yolculuğu esnasında kayıt yapmaya devam ediyormuş hala.

Her ne kadar kamera daha önceki kadar sağlam çalışmıyorsa da, bütünüyle yok olup gitmemiş olması da övgüye değer bir durum. Büyük ihtimalle kameranın üzerindeki plastik kaplama, kameranın lav yolculuğunu atlatmasını sağlayacak sağlamlıkta. Bu açıdan bakıldığında Erik’in şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii cihazınız kaskolu değilse, bu tip girişimlerde bulunmamanızı şiddetle tavsiye ederiz.