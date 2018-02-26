Leagoo'dan Batarya Ömrü Konusunda İddialı Telefon: Power 5

Günümüzde akıllı telefon sahipleri için pil ömrü sürekli bir sorundur, özellikle yoğun kullanımda akıllı telefonların bataryaları ya günü çıkarmaz ya da birkaç aylık kullanımdan sonra eski performansını gösteremez duruma gelir. Uzun pil ömrü konusunda bir hayli iddialı olan akıllı telefon üreticisi Leagoo, MWC 2018'de İngiliz futbolcu Harry Kane'le ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticilerinin, satış ya da reklam tekniklerinde kullandıkları en önemli argümanlardan biri hiç şüphesiz "uzun pil ömrü" söylemi. Neredeyse her üretici, kendi ürünlerinin pil ömrünün gayet optimum seviyede olduğunu iddia ediyor ancak halihazırda telefonunun bataryasından tam anlamıyla memnun olan kimseyi bulmak da imkansız görünüyor. Leagoo adlı şirket MWC'de yaptığı sunumda bu sorunu gerçekten çözdüğünü iddia etti. Zira Leagoo Real Power Solution, batarya kapasitesi, ekran, işletim sistemi, bağlantı gibi akıllı telefonun pil ömrünü etkileyen tüm önemli unsurları birleştiren ve optimize eden entegre bir sistem olarak biliniyor.

Öte yandan, en önemlisi şirket, pille ilgili söylediklerinin gerçek pil performansıyla tam olarak uyumlu olduğunu vaat ediyor. Tıpkı kendi sloganında olduğu gibi: "Gerçek Güç,Doğuyor".

Real Power Solution ile şirket, Barcelona'da düzenlenen ve bizim de aktif olarak katıldığımız MWC 2018 etkinliğinde 18:9 ekran modasına uygun bir şekilde tasarladığı 7000 mAh bataryalı Leagoo Power 5'i tanıttı. Telefonla ilgili en büyük slogan ise gerçek güç oldu. Buna ek olarak, Premier Lig'in tartışmasız en iyi forveti konumunda bulunan Harry Kane, MWC'deki Legoo standına katılacak ve Power 5'in tanıtımına yardımcı olacak. Belki de teknoloji zirvesine sporun ruhunu yansıtacak.