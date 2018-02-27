Asya merkezli üreticiler arasında eski usul Çin taktikleriyle büyümeye devam eden Leagoo’nun, iPhone X görünümlü S9 ismini verdiği model, Barcelona’daki MWC 2018 etkinliğinde göründü.

Mobil Dünya Kongresi’nin 2018 ayağı, 25 Şubat’ta Nokia ve Samsung’un yeni amiral gemilerini tanıtmasıyla başladı. Ancak bizim de aralarında bulunduğumuz basın mensuplarının ilgisi çekmeyen onlarca firma ve yüzlerce yeni ürün, teknolojik cihaz ve akıllı telefon tanıtılıyor. Bunlardan birisi de çakmaların çakması adı ve tasarımıyla, şirketin itibarını neredeyse iki paralık eden Leagoo S9’dan başkası değil. Aynı zamanda cihazın arka yüzü de HTC U 11’i andırıyor.

Üstelik 150 dolar gibi bir etikete sahip olan Leagoo S9’a baktıkça mühendisleri adına biz utanıyoruz:

Android işletim sistemiyle çalışan bu cihazın, bir de o ekran çentiğinde yüz tanıma kilidi var. Ancak bu kilit, köpeğiniz dahil gördüğü her canlının yüzüyle açılabiliyor. Leagoo mühendislerini tebrik etmek lazım, harika teknoloji olmuş.

"Dünyanın ilk çentik ekranlı Android telefonu" diye tanıtılmış. Sebebi neydi ki?

5.85 inç ekran, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı, 13 MP + 13 MP çift arka kamera sensörü gibi özelliklerle gelen Leagoo S9, ucuz yollu iPhone X hediyesi almak istediğinizde imdadınıza yetişebilir. En azından hediyeyi alan kişi, birkaç saniyeliğine durup düşünebilir. Bu süre zarfında sizinle olan ilişkisini gözden geçirerek, cihazın sağlamlık testini kafanızda bile yapabilir.

Bütün Çinli üreticileri aynı kefeye koymak da adil bir hareket olmaz. Xiaomi ve Vivo gibi firmalar, özgün tasarımlar ortaya koyabilmek adına büyük yatırımlar yapıyorlar. Örneğin ilk çerçevesiz ekranlı cihaz Xiaomi’ye, ön kamerasını içinde gizleyen cihaz da Vivo’ya ait.

Unutmadan; cihazın fiyatının 149.99 dolar olduğunu da belirtelim.