League of Legends'a Hile Geliştirmeye 10 Milyon Dolar Ceza

Riot Games, League of Legends'a hile geliştirdiği gerekçesi ile LeagueSharp'a açtığı davayı, sağlam bir tazminat bedeli ile kazandı.

Dünyanın en fazla oynana online oyunlarından biri olan League of Legends'ın yapımcısı Riot Games, oyun için hile ve hack sistemleri geliştiren LeagueSharp adlı firmaya karşı açtığı 10 milyon dolarlık davayı kazandı.

Oyunculara aylık 15 dolar karşılığında hile, 50 dolar karşılığında ise hızlı seviye atlama sağlayan çeşitli bot hizmetleri sunan LeagueSharp, Ağustos ayında Riot Games tarafından mahkemeye verilmişti. Mahkeme sonucunda 10 milyon gibi ciddi bir tazminat ödeme cezası ile karşı karşıya kalan LeagueSharp'ın tek kaybettiği şey bununla sınırlı da değil.

Mahkeme, tazminat bedelinin yanı sıra LeagueSharp'a hem League of Legends, hem de daha sonrasında çıkabilecek Riot oyunlarına yönelik hiçbir girişimde bulunmama yasağı da getirdi. Ayrıca LeagueSharp'a bağlı web siteleri de Riot Games'in kontrolü altına devredildi.

LeagueSharp'ın bu denli ağır yaptırımlara maruz kalmasının arkasında, Ağustos ayında mahkmeye verilmelerinden sonran Riot server'larına saldırılar düzenlediği ve Riot çalışanları hakkında özel bilgileri sızdırdığı da etkili olmuş.

Yani uzun lafın kısası LeagueSharp epey bir kaşınmış, mahkeme de dava sonucunda gözünün yaşına bakmamış diyebiliriz. Riot ise oldukça karlı bir şekilde istediğini elde etmeyi başarmış.