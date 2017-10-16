League Of Legends'da Açık Beta Kayıtları Başladı!

100 milyon kişilik bir oyuncu kitlesine sahip olan League Of Legends "PBE" yani "Açık Beta" sunucularına test oyuncusu alımını uzun bir süreden sonra yeniden açtı.

Riot Games'in oyunu League Of Legends'ı bilmeyen veya duymayan yoktur. 11 yıldır bir hayatına "beta" olarak ve 7 yıldır da herkes tarafından oynanabilir bir halde olan bu oyunun neredeyse Dünya'da 100 milyondan fazla oyuncusu var. Bu başarısının büyük bir çoğunluğunu ise aslında oyun "beta deneyicilerine" borçlu diyebiliriz. Oyunla birlikte uzun bir süredir yayında olan "Açık Beta" yani "PBE" sunucusuna ise alımlar uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Öncelikle eski Açık Beta alımları kadar zor olmayacak bu beta alım sürecinin eskisine göre bir kaç farklı yanını size anlatmak istiyoruz. Eskiden başvuru ardından uzunca bir bekleme süreciyle elde edebildiğiniz "Açık Beta" hesabı aslında kısaca, oyuna gelecek yenilikleri önceden test etmeniz ve oyun yazılımcılarına olan hataları bildirmeniz için kurulmuş bir sunucu aslında. Şimdi ise Açık Beta hesabını almak oldukça kolay.

Öncelikle oyuna yeni gelen "Takdir Sistemi"nde kendi ana hesabınızda 3 level olmanız ve hangi sunucu üzerinden oyunu oynuyorsanız o hesabınızla "League Of Legends"ın resmi sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise buradaki bağlantı üzerinden "Uyumluluğumu Kontrol Et" seçeneğine tıklamanız yeterli. Eğer fazlaca "Toxic" bir oyuncu değilseniz ve hesabınızla ceza almamışsanız, geriye oluşturmak istediğiniz hesap adı ve şifresini oluşturmak ve Açık Beta istemcisini indirip "Açık Beta" sunucularına bağlanmak kalıyor. İşte bu kadar basit. Peki bu içeriği okuyan "LOL" oyuncuları, kaçınız PBE yani "Açık Beta" hesabı oluşturacak?