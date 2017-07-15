League of Legends Şampiyonluk Liginde Bugün

LOL e-spor maçlarında bugün 3 maç vardı. Şampiyonluk liginin 5. haftasında Team Aurora, Çilekler, BAUSuperMassive, Galacticos, P3P esports maçları oynandı.

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde bugün oynanan maçlarda Team Aurora, Çilekleri 2-0 geçerek 3 puanın sahibi olurken BAU SuperMassive ve 1907 Fenerbahçe esports arasında oynanan maç berabere bitti. İlk maçı kazanan SuperMassive ikinci maçta rakibini geçip 3 puanı almayı başaramadı. İkinci maçın sonunda SuperMassive takımının nişancısı Zeitnot oyun bitmeden ekranını kapatınca yorumcular tarafından sportmenlik dışı bir hareket olduğu ve bunun cezası olabileceği söylendi. Kaan Kural, “Yenmek de var yenilmek de. Yenmeyi biliyorsan yenilince sakin kalmasını da bilmelisin” dedi. Bunun yanında maçın adamı da 1907 Fenerbahçe’nin Koreli orta koridor oyuncusu 10/2/5 gibi bir Taliyah skoruyla Frozen oldu. Günün üçüncü ve son serisinde ise Galakticos ve P3P karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçında ilk dakikada çıkan takım savaşında skorda 2-0 öne geçen Galakticos, bu avantajı kullanamayarak maçı kaybetti. Ardından oynanan ikinci maçta da P3P 3 puanı bırakmadı ve seriyi 2-0 kazandı.

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yarın oynanacak maçlar ise şöyle:

Oyunfor.Crew-DarkPassage.BKM Express (Saat: 14.00)

Team Aurora-Galakticos (Saat: 16.00 yaklaşık)

Çilekler-1907 Fenerbahçe Espor (Saat: 18.00 yaklaşık)