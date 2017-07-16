League of Legends Şampiyonluk Liginde Bugün

LOL e-spor maçlarında bugün 3 maç vardı. Şampiyonluk liginin 5. haftasında Team Aurora, Çilekler, DarkPassage.BKM Express, Galacticos, Oyunfor Crew ve 1907 Fenerbahçe maçları oynandı.

TBF heyecanı öncesi 5. haftada bugün Crew-DarkPassage, Aurora-Galakticos, Fenerbahçe-Çilekler maçları vardı. Crew 2 maçlık serinin ilk maçında 30 dakikalık oyunda 18-11'lik skorla ve ikinci maçta yine 30 dakikalık oyunda 14-4 kazanıp, 3 puanı hanesine yazdırarak 17 puan ve 4 galibiyet 5 beraberlik 0 mağlubiyet gibi bir seri ile liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Günün ikinci serisi olan Aurora-Galakticos serisinin ilk maçında Aurora 30 dakika süren maçta 20-19'luk skorla galip geldi. İkinci maça çok iyi başlayıp çok iyi götüren hatta oyunun kontrolünü elinden neredeyse bırakmayan Galakticos maçın sonlarına doğru yaptığı birkaç hata yüzünden maçı kaybetti. Hatayı değerlendirmekte geç kalmayan Aurora, geriden geldiği maçta kazanmayı yine bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Günün son serisi olan Fenerbahçe-Çilekler serisi de 2-0 sonuçlandı. İlk maç 30 dakika sürerken skor 9-4 Fenerbahçe lehineydi. Skor odaklı olmayan ilk maça kıyasla ikinci maçta 1907 Fenerbahçe ezici bir üstünlükle yılın en kısa süren maçını oynadı. 15. dakikada 2 Nexus kulesini kaybeden Çilekler sadece 1 dakika 50 saniye daha dayanabildiler. 15-4'lük skorla galibeyeti rakibine bırakmayan Fenerbahçe, Oyunfor Crew gibi 17 puana yükseldi.

Şampiyonluk liginin yarınki maçları ise şu şekilde:

Dark Passage - SuperMassive (18.00)

P3P - OyunforCrew (20.00 yaklaşık)