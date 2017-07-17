League of Legends Şampiyonluk Liginde Bugün

LOL e-spor maçlarında bugün 2 seri oynandı. 5. haftanın son gününde P3P, Crew, DarkPassage ve SuperMassive karşı karşıya geldi.

TBF heyecanı öncesi 5. haftanın son gününde bugün oynanan maçlarda daha önce hiç TBF kaybetmemiş DarkPassage'ın TBF'ye katılma savaşı vardı. Serinin ilk maçında 35 dakikalık oyunda 16-14'lük skorla SuperMassive kazandı. Serinin ikinci maçında da SuperMassive 3 puanı bırakma niyetinde değildi. 30 dakika süren oyunda 14-10'luk skorun yanında 11 kule alıp 13 bin altın farkı açan SuperMassive galip geldi.

Günün ikinci serisinde ise P3P ile Oyunfor Crew karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçında 35 dakika süren oyunda 14-7'lik skorla P3P gelip geldi. Serinin ikinici maçında ise 21-7 gibi bir üstünlükle Crew galip geldi. Crew'in orta koridor oyuncusu Naehyun, 10/2/1'lik skor ve 259 minyonluk Syndra preformansıyla dikkat çekti.

Şampiyonluk liginde 22 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:

1907 Fenerbahçe - DarkPassage (14.00)

Galakticos - Çilekler (16.00 yaklaşık)

P3P - SuperMassive (18.00 yaklaşık)