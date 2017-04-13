League of Legends KMF 2017 S Sport TV'de Canlı Yayınlanacak!

Riot ve Saran Medya arasındaki anlaşmayla birlikte League of Legends Kış Mevsimi Finali 2017, televizyondan da canlı yayınla S Sport TV'de izlenebilecek.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ülkemizde düzenlenen bazı League of Legends finalleri gibi çeşitli televizyon kanallarında yayınlanmıştı. Bu yıl da League of Legends'in ülkemizdeki en çok ses getirecek karşılaşmalarından Kış Mevsimi Finali 2017'nin ülkemizde yayın hayatına yeni başlayan S Sport TV üzerinden canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Saran Medya ve Riot Games arasındaki anlaşma sayesinde League of Legends heyecanlı televizyona taşınırken hem e-spora uzak olan kişiler televizyonda yapılacak yayın sayesinde League of Legends'i tanıma fırsatı bulacak hem de yayını internet üzerinden izleme şansı bulamayan e-spor tutkunları mücadeleyi televizyondan seyredebilecek.

Ülkemizde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Karşıyaka gibi köklü spor kulüplerinin de adım attığı e-spor arenasının aynı zamanda ana akım medya izleyicileriyle buluşacak olması ülkemizde e-sporun daha da gelişeceğine işaret ediyor.

Siz de 22 Nisan tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek League of Legends Kış Mevsimi Finali'ni Digiturk 87. Kanal, D-Smart 78.Kanal ve Turkcell TV+'ta 77. Kanal olan S Sport TV'den izleyebileceksiniz. Aynı zamanda kanal Turksat 4A uydusunda da yer alıyor.