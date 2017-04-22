League of Legends Kış Mevsimi Finali Şampiyonu SuperMassive!

BAU SuperMassive, Oyunfor.Crew ekibini 3-1 geride bırakarak League of Legends Kış Mevsimi Finali 2017'nin şampiyonu olarak MSI turnuvasına gitme hakkı kazandı.

Dünyanın en fazla oyuncuya sahip oyunlarından League of Legends'ın Türkiye Kış Mevsimi Final'i bugün İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Biletleri satışa çıktığı gün saatler içinde tükenen Kış Mevsimi Finali'ni yerinde 5000 e-spor tutkunu canlı olarak takip etti.

BAU SuperMassive ve Oyunfor.Crew takımlarının karşı karşıya geldiği final karşılaşmasında ilk maçta SuperMassive 1-0 öne geçerken Crew ekibi ikinci maçta 1-1 ile eşitliği yakalamıştı. Ardından gelen iki maçta galip gelmeyi başaran BAU SuperMassive ekibi, Oyunfor.Crew'i 3-1 mağlup ederek Kış Mevsimi Finali Şampiyonu olmayı başardı.

Aynı zamanda BAU SuperMassive ekibi Kış Mevsimi Finali'nde elde ettiği galibiyetle birlikte dünya genelindeki dev League of Legends takımlarının yer alacağı MSI 2017 turnuvasına katılma hakkı kazandı. Biz de hem Crew hem de SuperMassive ekibini kutluyor, SuperMassive takımına MSI turnuvasında başarılar diliyoruz.