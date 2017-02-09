League of Legends Oyuncusu Faker Twitch'te Rekor Kırdı

Popüler League of Legends oyuncusu Faker'ın yaptığı canlı yayın 245.000'e yakın kişi tarafından anlık izlenerek Faker'ın kanalını en fazla izlenen bireysel kanal yaptı.

Günümüzde özellikle e-spor dünyasını yakından takip eden oyuncuların bir türlü izlemekten vazgeçemediği Twitch'in en popüler yayıncılarından Faker ya da gerçek adıyla Lee Sang-hyeok, Twitch camiasında önemli bir rekora imza attı.

Profesyonel bir League of Legends oyuncusu olan ve bugüne kadar oynadığı maçlarla yüzbinlerce euro geliri olan 20 yaşındaki genç Twitch yayıncısı geçtiğimiz gün yaptığı League of Legends yayınında 245.000 kişi tarafından izlendi. Bu izlenme sayısıyla birlikte Faker, Twitch'in en çok izlenen bireysel kanalı olma unvanını kaptı.

Rekor kıran yayın Faker'ın ilk yayınıydı

Profesyonel e-spor oyuncusu Faker, her ne kadar Twitch'te izlenme rekoru kırsa da aslında bu onun Twitch'te yaptığı ilk canlı yayındı. Daha önce bir markayla sponsorluk anlaşması olduğu için Faker oradan canlı yayın yapma durumunda kalıyordu ve sözleşmesi gereği Twitch'te yayın başlatamıyordu. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Faker, Twitch camiasına gümbür gümbür girdi diyebiliriz.