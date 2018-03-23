Yaz aylarında oyun başta olmak üzere her aktivitenizde cayır cayır kaynayan dizüstü bilgisayarların ateşini alacak notebook soğutucusu JUO C1’e göz attık.

Yaz ayları geliyor. Yaz aylarıyla birlikte gelen sıcaklar bir dereceye kadar bizim için güzel olsa da, aynı şey bilgisayarlarımız için geçerli değil. Dizüstü bilgisayarlarının kaderini bilirsiniz. Yaz aylarında adeta ateş atarlar. İçlerinde bulunan tek fan bir süre sonra tıkanır ve eskisi gibi soğutamaz. Normal şartlarda dahi soğutmakta zorlanan fan, üzerine bir de toz tabakası binince normal olarak zorlanıyor.

Bu durumlardan şikayetçiyseniz, yaz ayları için sağlam bir notebook soğutucuya ihtiyacınız var demektir. Bizim de bu konuda sizlere çok güzel bir önerimiz olacak: JUO’nun LED ekranlı ve altı kademeli notebook soğutucusu C1.

14 ila 17 inç arasındaki tüm dizüstü bilgisayarları destekleyen soğutucu, 2 büyük 2 de küçük olacak şekilde 4 fanla birlikte geliyor. Tüm bu fanları 6 farklı kademeyle üzerindeki LED ekran ve fiziksel tuşlardan kontrol etmenizi sağlayan JUO C1 isimli soğutucu, ayrıca dizüstü bilgisayarınızı ergonomik olarak tutmanızı sağlıyor. Düzeneği sayesinde bilgisayarınızı istediğiniz açıda tutmanızı sağlayan soğutucu, alttan hava akışını düzenli olarak yapmayı başarıyor.

Yalnızca 770 gram ağırlığıyla size yük olmayan soğutucu, bilgisayarınıza bağlayacağınız USB çıkışıyla kullanılabiliyor. Dizüstü bilgisayarınızdaki ısınma sorununu kökten çözen JUO C1, 15 dBA’lik sesi ile dizüstü bilgisayarınızın sesini artırmaz. Tam aksine bilgisayarınız ısınmayacağı için daha huzurlu çalışmasını sağlar.

56CFM gücünde hava akışı sağlayabilen bu soğutucu, üzerindeki 4 fanı isteğinize göre kapatıp açmanıza da olanak tanıyor. 1500 RPM hızında dönen pervaneler yaz aylarında bilgisayarlarınızın hayatını kurtarıp oyun performansını artıracak. JUO C1’in teknik özelliklerine şu şekilde:

2x70mm fan

2x125mm fan

1500 RPM hız

6 kademe

56CFM Fan Akışı

5V DC Güç

15 dBa Gürültü

390x280x28mm

770g ağırlık

Eğer siz de yaz aylarında dizüstü bilgisayar sıkıntısı çekmek istemiyorsanız buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.