LeEco'dan Android İşletim Sistemli Akıllı Bisikletler Geliyor

Kullandığınız telefona iki tane tekerlek eklediğinizi düşünün. İşte LeEco'nun yapmak istediği tam olarak bu.

Özellikle fiyat-performans konusunda oldukça sağlam ve sektörde ilgi çeken cihazları ile tanıdığımız Çinli firma LeEco, sadece mobil cihazlar değil, başka ürünler ile de adından söz ettirme amacında.

Bu bağlamda ilk olarak Ekim ayında pek detay vermeden de olsa iki yeni akıllı bisikletini tanıtan LeEco, CES 2017'de bu bisikletlere dair tüm detayları sunmayı hedefliyor.

Snapdragon 410 çipset, 6000mAh'lık şarj edilebilir batarya ve Android tabanlı BikeOS işletim sistemi sayesinde sürüş verilerini takip edip paylaşabilecek sürücüler, barometre, Here Maps ve telsiz iletişim desteği ile de bir nevi 'akıllı telefon' sürüyormuş gibi olacaklar diyebiliriz.

Karbon fiber yapıya sahip olan bisikletler standart yol ve dağ sürüşü için iki ayrı model ile gelecek. Henüz fiyat konusunda bir bilgi mevcut değil falan telefonlarından yola çıkarak LeEco'nun bisikletler konusunda da pek yüksek fiyat sunacağını beklemiyoruz.