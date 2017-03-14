LeEco Le X850 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Açığa Çıktı

Ünlü Çin markası LeEco'nun yeni modeli Snapdragon 821 ile gelecek.

LeEco Le X850 hakkında sızıntılar geçtiğimiz Kasım ayında çıkmıştı. Ancak buna rağmen telefon hala resmi olarak tanıtılmadı. Ancak bu durum yakında değişeceğe benziyor. Çin tarafından gelen yeni bilgilere göre X850 modeli 11 Nisan'da piyasaya sürülebilir.

Telefonun üç tane renk seçeneği olması bekleniyor: siyah, beyaz, gri ya da altın rengi. Le X850'nin özellikleri henüz resmi olmasa da, selefi Le Pro 3'e benzeyeceği düşünülüyor. Le Pro 3, Ekim ayında piyasaya çıkmıştı. X850, selefine göre daha büyük ekran, çift kameralı kurulum ve daha iyi bir ön kamerayla gelecek.

Cihazın diğer özelliklerinin ise şöyle olması bekleniyor: