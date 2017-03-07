Romaly adlı film şirketi tarafından oluşturulan LegalTorrents.net adlı site, tasarımsal olarak Kickass’e fazlasıyla benzemesine rağmen çok iyi bir mesaj veriyor.

Bildiğiniz gibi malum site olarak bahsedilen torrent dünyası internetin en popüler mecralarından biri olmasına rağmen illegal bir ortam. Hem emek hırsızlığı hem de suç teşkil eden bu mecralardan en popülerlerinden biri olan Kickass Torrent, bu malum site havuzunda en büyük paylardan birine sahip.

Ancak bir film şirketi olan Romaly adlı firmanın projesi ise torrent dünyasının illegalitesine vurgu yaparak aynı zamanda güzel bir mesaj veriyor. LegalTorrents.net adlı internet sitesine sahip olan Romaly, bu siteyi tamamen Kickass Torrent gibi tasarlamış. Logoyu bile benzer kullanan sitenin tek farkı logosundaki Kickass yerine Legal yazması olarak görünürken kendi torrent havuzunda ise popüler film, oyun ve müzik gibi içerikler bulunuyor.

Ancak asıl sürprizi indirdikten sonra yapan Legal Torrents, içerikleri gerçek boyutunda gibi indirmesine rağmen sadece bir fragman indirmenizi sağlayarak aynı zamanda içerisinde bir de mesaj barındırıyor. Torrent’in yasal olmadığını ve sevdiğiniz yapımı sinemada izlemeniz gerektiğini vurgulayan Romaly, aynı zamanda “Bu filmi izleyeceksen git sinemada izle, biletler benden” der gibi 2 kişilik bilet de dosyaya eklemiş.

Korsan paylaşımın zararlı olduğuna ve eserlerin orijinal olarak takip edilmesi üzerine bir farkındalık yaratmaya çalışan Legal Torrents projesi, bakalım ne kadar etki uyandıracak.