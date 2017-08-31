9 Yaşındaki Sienna, Lego'nun En Küçük Tasarımcısı Oldu!

Katıldığı Lego tasarım yarışmasını kazanan Sienna, Lego'nun en küçük tasarımcısı oldu.

Lego, muhtemelen her çocuğun en az bir kez oynadığı, yaratıcılığı ve hayal gücünü son derece geliştiren bir oyuncaktır. Fakat 9 yaşındaki Sienna için Lego, bir oyuncaktan daha fazlası.

Sienna da her çocuk gibi Lego ile oynamaktan keyif alıyor. Fakat mevcut Lego tasarımları onu tatmin etmiyor. Talimatlara göre Lego’yu tamamladıktan sonra, parçalar ekleyip çıkararak kendi Lego tasarımlarını oluşturmak en büyük eğlencesi.

Lego’nun düzenlediği bir yarışmaya katılan Sienna, tasarımıyla birinci oldu ve ilk çocuk Lego tasarımcısı oldu. Birinciliğin ardından Danimarka’daki Lego merkezine giden Sienna ve ailesi, diğer tasarımcılarla birlikte Sienna’nın tasarımını gerçek bir Lego modeline dönüştürdü.

Sienna, hayal ettiği Lego tasarımının gerçek bir model olarak üretime geçeceği için son derece mutlu. Sienna’nın Lego tasarımı, 1 Eylül’de tüm dünyada Lego Friends ile olarak raflardaki yerini alacak.