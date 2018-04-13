LEGO, Sonunda Jurassic Park Lego Setini Piyasaya Sürecek

Star Wars, Lego için büyük bir fırsattı.Star Wars hakkında belki de onlarca set üreten şirket şimdi de 25. yıldönümünü kutlayan film 'Jurassic Park' için bir set düzenleme kararı aldı.

Gelecek haftadan itibaren 40 dolar üzerinden satışa sunulacak Lego oyuncakları, 360 parçadan oluşuyor. Lego'nun Jurassic Park'ın eğlence parkını içinde bulunduran seti, dinozor avı macerasını yeniden canlandıracak. Jurassic Park tüm ziyaretçilerine kapısını ardına kadar açıyor.

Tüm set Alan Grant ve Ellie Sattle mini figürlerini içerse de bu oyuncak seti gerçekten de film hayranlarının almak isteyeceği cinsten ancak kabul etmeliyiz ki, yıllardır beklenen bu set, çoğu Jurassic Park taraftarının umduğundan çok daha küçük.

Lego seti, bir dinozor DNA'sı ve embriyo depolama ünitesi, dev bir jöleli tatlı ya da hiç kullanılmayan tıraş kremleri de dahil olmak üzere orijinal filme gönderme içeren bir dizi eğlenceli aksesuar içeriyor.

Siz bu Lego seti hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi yoksa ıvır zıvırdan başka bir şey değil mi?