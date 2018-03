LEGO: The Incredibles'ın İlk Oyun İçi Videosunu Yayınlandı

Birçok yeni oyun, çocukluğumuzda en az bir kere elimizden geçmiş Lego oyuncaklarının, öncülüğüne devam ediyor. Lego markası adı altında bu kez de çocukken severek izlediğimiz, The Incredible (İnanılmaz Aile) adlı Disney yapımı animasyon uyarlamasının videosu yayınlandı.

Lego adı altında önceki yıllarda birçok oyun piyasaya çıkmış ve oldukça beğeniyle karşılaşmıştı. Bunlardan birkaçı: Lego Batman: The Video Game, Lego Marvel Super Heroes, Lego Worlds şeklindeydi. Önceki oyunlarıyla, Lego oyunu satın almış kişiler oyunun başından memnun halde kalkmıştı. Warner Bros. ve Disney, LEGO The Incredibles'i uzun süre önce Lego oyun geliştiricisi 'TT Games'le Nintendo Switch, PS4, Xbox One ve PC için piyasaya süreceğini duyurdu.

The Incredible, animasyonun tüm hikayesini bünyesinde barındıran oyun, büyük bir açık dünyaya sahip olacak. Son Lego oyunlarının ayak izlerini takip eden LEGO The Incredibles, Municiberg ve Nomanisan Adası gibi Warner Bros. mekanlarını içeren açık dünya içerecek. Oyunun ilk oyun tanıtımı ise yakın zamanda yayınlandı.

Oyunda Suçlarla Savaşabileceksiniz!

TT Games'in yapımcısı Nick Ricks, LEGO The Incredibles hakkında özel bir röportajda “Büyük bir açık dünya olacak” diyor. Ancak Ricks, TT Games'in, The Incredibles'in açık dünyası için yeni bir şeyler denemesinin yanı sıra, bilindik bir platform oyunu olacağını ve bulmaca çözme ile bir karışımın söz konusu olduğunu, söyledi.

Oyuncular, hem Incredibles filmleri hem de Pix Games ile ortak olarak TT Games tarafından tasarlanan oyunda, orijinal yan görevler ve görevler ana görevlerle güzel bir deneyim yaşayabilecekler. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız The Incredibles,15 Haziran'da, kutulu ve dijital olarak piyasaya sürülecek.