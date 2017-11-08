LEGO, tüm zamanların en büyük modellerinden biri olacak 5.923 parçalık Tac Mahal modelini yayınladığı bir video ile duyurdu.

LEGO’lar bir oyuncak olmakla birlikte aynı zamanda büyük bir hayran kitlesi için hoş bir hobidir. Şirket, LEGO severler için son 10 yılın en büyük modellerinden biri olan Tac Mahal’i duyurdu.

40 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğinde olan model, oldukça etkileyici detaylar içeriyor. 5.923 parçadan oluşan modeli bitirdiğinizde sahip olduğunuz en iyi LEGO setlerinden birini tamamladığınızı fark edeceksiniz.

Dünyaca ünlü olan Tac Mahal’in bu devasa modeline sahip olmak isterseniz fazla beklemeniz gerekmeyecek. Zira LEGO, 27 Kasım’da modelin satışına web sitesi üzerinden başlayacak.