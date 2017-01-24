Legolardan Yapılmış İnanılmaz Uzunluktaki Bu Tren Yolunu Mutlaka Görmelisiniz!

Avustralyalı bir Youtuber’ın legolardan yaptığı devasa tren yolunun videosu bizleri çocukluğumuza geri götürüyor.

Avustralyalı Youtuber “TrainGuy 659”, legolardan inanılmaz bir uzunlukta bir tren yolu yapmış. Öyle ki, onlarca metre uzunluğundaki bu tren yolu evin içinden taşarak kocaman bahçeye bile yayılmış. TrainGuy 659, tren yolunu inşa ettikten sonra bu yola birkaç oyuncak tren yerleştirmiş ve bu trenlerden birinin önüne de bir kamera yerleştirerek bütün yolu videoya kaydetmiş. E tabi, daha sonra da bu videoyu güzel bir fon müziği eşliğinde Youtube’a yükleyince videonun yayılması da kaçınılmaz olmuş.

Video şu anda yaklaşık olarak iki haftadır yayında ve 500.000 izlenme sayısına yaklaşmış durumda. Ancak videoyu izlemeden önce sizi uyaralım. Videoyu izledikten sonra model trenlere olan sevginiz artabilir ve bu tren yolunun bir benzerini yapmaya kalkabilirsiniz.