Lenovo, 3 Ekranlı Hibrit Laptop Patentini Aldı

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, ilginç bir dizüstü bilgisayar tasarımının patentini aldı. 3 ekranlı bir tasarım için başvurularda bulunan Lenovo, gerekli belgeleri almayı başardı.

Çinli teknoloji devi Lenovo, Nisan ayı ortalarında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan bir dizi belgenin ortaya koyduğu üzere, üç katlı bir ekran ve bunların çeşitli varyasyonlarına sahip bir hibrit dizüstü bilgisayarın patentini almış durumda. Firma, 2016 yılının sonlarında, “çoklu görüntüleme bölgelerine sahip esnek bir ekran” içeren bir dizüstü bilgisayar tasarlamış ve patentini almıştı. Söz konusu panel, OLED çeşitliliğine sahip ve hem içeri hem de dışarı katlanabiliyor. Geleneksel portatif bilgisayarların sunabileceği ile kıyaslandığında ekranın ilginç olacağı tahmin ediliyor.

Patentdeki tasarıma göre katlama mekanizmasının esnek yapısı, laptopların ekranlarını her iki tarafa da bakan bir şekilde katlanmasına olanak tanıyor. Lenovo böyle bir modun sunumlarda işe yarayabileceğini veya daha iyi bir oyun deneyimi için yararlı olabileceğini düşünüyor. Patent başvurusuna göre teorik tasarımın ekran panellerinin dokunmaya duyarlı olduğu öğrenildi. Lenovo tarafından üretilebilecek bu cihazların her iki tarafında bir kamera ve en az bir mikrofon bulunması bekleniyor. Hong Kong merkezli üreticinin, benzer üçlü bir tasarımı başka cihazlarında da uygulayabilmek adına gerekli izinleri aldığı belirtildi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan belgelere göre yeni mühendislik yöntemleri, çift ve üç ekranlı dizüstü bilgisayarı üretmeye olanak sağlayabilir. Katlanabilen elektronik cihazlar, daha önce Lenovo'nun üzerinde çalıştığı projelerden biriydi. Samsung ve Huawei'in de şu anda katlanabilir ekran ve cihazlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Huawei ve Samsung'un, ilk katlanabilir akıllı telefonlarını önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürecekleri iddia ediliyor.