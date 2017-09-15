Lenovo 4 Yeni Tabletini Tanıttı!

Lenovo'nun Android işletim sistemli 4 yeni tableti göründü. Yeni çıkacak olan bu tabletlerin özelliklerine yakından bakalım.

Yeni çıkaracağı tabletlerin iki tanesinin, 10.1 inçlik ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca daha düşük fiyatla çıkması beklenen 8 inç ekrana sahip iki model daha geliyor. Büyük ekrana sahip olan modeller ile aynı donanımsal özellikleri taşıyan iki tane küçük modelin, ekranına oranla daha güçlü bir tablet arayan kişilere hitap ettiğini söyleyebiliriz.

LENOVO TAB 4 10 PLUS



10,1 inçlik Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64GBdepolama alanı

4GB RAM

8MP arka, 5MP ön kamera

Tab 4 10 Plus, Lenovo tarafından duyurulan en güçlü tablettir. Adreno 506 görüntü işleme birimi, 7000 mAh pil, USB Type-C bağlantı noktası ve 279 $ başlangıç ​​fiyatı ile birlikte geliyor.



LENOVO TAB 4 10



10,1 inç 1280 x 800 ekran

Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16GB depolama alanı

2GB RAM

8MP arka, 5MP ön kamera

Bu modelde Lenovo henüz fiyat açıklama yapmadı.



LENOVO TAB 4 8 PLUS



8-inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64GB depolama alanı

4GB RAM

8MP arka, 5MP ön kamera



LENOVO TAB 4 8



8-inç 1280 x 800 ekran

Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16GB depolama alanı

2GB RAM

5MP arka, 2MP ön kamera

Lenovo gerçekten başarılı ürünler ortaya çıkarmış. Tam anlamıyla fiyat performans oranı bir tablet istiyorsanız, Lenovo'nın yeni çıkaracağı bu modellere göz atabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Lenovo'nun yeni tabletlerini beğendiniz mi?