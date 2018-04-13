Lenovo’un sağlık bilgilerinizi akıllı telefonunuza iletebilen akıllı bilekliği Fitness Band HW02’ye bir göz attık.

Genelde akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarla adından söz ettiren Lenovo, yalnızca bu tarz ürünler üretmiyor. Şirket; bilgisayar, telefon gibi ürünlerin dışında giyilebilir teknolojiler üzerine cihazlar da sunuyor. Bugün sizlerle Lenovo’un akıllı bilekliği Fitness Band HW02’ye göz atacağız.

Diğer akıllı bilekliklerin aksine çok sade ve şık bir yapıya sahip cihaz, bünyesinde bulundurduğu pek çok özelliği ile gönlünüzü kazanabilir. Kayıp ya da çalınma durumunda ürününüzün nerede olduğunu öğrenmenize olanak tanıyan cihaz, GPS özelliği dışında adım sayar, kalp ritmi ölçer ve diğer pek çok özelliği ile kullanıcılarının sağlığını düzenli olarak takip ediyor.

Siyah ve mavi - siyah şeklinde iki farklı renk seçeneği olan akıllı bilekliğin, 7 günlük bekleme süresi sayesinde sürekli şarj derdinden kurtuluyorsunuz. OLED bir dokunmatik ekranla gelen bu küçük ama etkili bileklikte; çağrı görüntüleme, titreşim, alarm, saat, telefonum nerede gibi günlük kullanımlarda ihtiyaç duyacağımız özellikler bulunuyor.

IP67 sertifikasına sahip Lenovo HW02, toza ve suya karşı dayanıklı olmasına rağmen elinizi yıkamak gibi basit su sıçramaları dışındaki aktivitelerde çıkarılması öneriliyor.

Lenovo HW02 Hangi Cihazlar ile Uyumlu?

Lenovo’un akıllı bilekliği iOS 8.0 ve Android 4.4 üzeri tüm cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth 4.0 ile bağlanan bileklik, hem telefondaki aktiviteleri size iletiyor hem de bünyesinde bulunan sensörlerle telefonunuza sağlık verilerinizi gönderiyor.

Lenovo HW02’nin Teknik Özellikleri

Bluetooth: V4.0

Dokunmatik OLED ekran

60mAh Li-PO batarya

7 gün bekleme süresi

60 dakikada tam şarj

26 Gram

22.00 x 1.50 x 1.00 cm

Telefonum Nerede?

Kalp Atış Hızı Ölçme

Kalori Hesaplama

Mesafe Ölçme

Uyku Monitörü

Adım Sayar

Uygulama Bildirimleri

Çağrı Görüntüleme

Hatırlatıcı

Titreşim

Alarm

Saat

Fitness yapanlar başta olmak üzere günlük sağlık aktivitelerini takip etmek isteyen herkesin satın alabileceği bu akıllı bilekliğe daha fazla göz atmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.