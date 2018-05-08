Lenovo %95 Ekran/Gövde Oranı Sunan Bir Telefon Tanıtacak!

Resmi Weibo hesabı üzerinden tüketicilere akıllı telefonların ekran/gövde oranının kaç olması gerektiğini soran Lenovo Başkan Yardımcısı, %95 ekran gövde oranı sunan bir akıllı telefon tanıtacaklarını açıkladı.

Lenovo Group başkan yardımcısı Chang Cheng, resmi Weibo hesabından bir fotoğraf göndererek şirketin yakında ‘çentiksiz geniş ekranlı’ bir akıllı telefon tanıtacağının ipucunu verdi. Chang Cheng, fotoğraf ile birlikte kullanıcılara ideal bir akıllı telefonun ekran/gövde oranının yüzde kaç olması gerektiğini de sordu.

Daha da önemlisi Chang Cheng, yakında tanıtılacak Lenovo akıllı telefonun %95 ekran gövde oranı sunacağını, ekranın altında, üstünde ve yanlarında neredeyse hiç çerçeve bulunmayacağını açıkladı. Cihaz 14 Haziran’da tanıtılacağından muhtemelen daha çok sızıntı ile karşı karşıya kalacağız.

Çentikli akıllı telefonlar ilk kez Essential Phone ile birlikte hayatımıza girmiş olsa da iPhone X ile birlikte popülerlik kazandı. O zamandan bu yana pek çok farklı akıllı telefon üreticisi, standart çerçeveli tasarımlarını çöpe atarak yeni akıllı telefonları için çentikli tasarımları benimsediler. Yine de tüketiciler tasarımı tamamı ile bozan çentiklerden çok da hoşnut değiller.