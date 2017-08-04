Lenovo Tüm Telefonlarında Saf Android Kullanacak

Lenovo, yakında çıkacak K8 Note ile birlikte tüm telefonlarında saf Android kullanacağını açıkladı.

Lenovo, yakında çıkaracağı K8 Note’da kullanıcıların sözünü dinleyerek saf Android getireceğini açıkladı. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile gelecek telefon, saf Aandroid olacak.

Lenovo Hindistan Mobil Birimi Pazarlama Müdürü Anuj Sharma’nın yaptığı açıklamaya göre bu hareketin müşteri geri bildiriminden kaynaklandığı açıklandı. Sharma, “Son 11 ay içinde tüketicilere yakın olduk ve talep ettikleri şeyleri gördük. Belli bir istek vardı ve biz bu isteği yerine getirerek Vibe Pure UI yazılımını telefonlarımızdan kaldırmaya karar verdik. Böylece tüketicilerin istediği saf Android işletim sistemini sunuyoruz” dedi.

Yeni Lenovo telefonlarında bundan sonra Vibe arayüzü yerine sizleri saf ve tertemiz bir Android karşılayacak.

Kullanıcıların büyük bir kısmı üreticiler tarafından Android’e eklenen özelliklerden hoşlanmıyor. Elbette içerisinde hoş özellik var, ancak bu uygulamaları kullanıcıların isteklerine göre indirebilmeleri için Google Play’e yükleyebilirler.

Peki, sizce Lenovo’un yaptığı bu hamle ne kadar doğru olmuş? Diğer telefon üreticileri de Google’ın geliştirdiği Android’e sadık kalsalar daha iyi olur mu?