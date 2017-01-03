Lenovo’dan CES Şovu: 4 Laptop ve 2 Tablet!

Lenovo, CES’te yaptığı lansman ile yeni X1 ailesini, iki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını ve tabletlerini duyurdu.

Lenovo, CES 2017’de deyim yerindeyse şov yaparak özellikle laptop ve tablet alanında birçok yenilikle beraber geldi. ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad X1 Tablet, Miix 720, Legion Y720 ve Legion Y520 modellerini tanıtan firma, birçok farklı dizüstü ve tablet modelleriyle göz doldurdu.

Lenovo ThinkPad X1 Ailesi

Lenovo ThinkPad X1 adlı yeni bir ailesini tanıtırken Carbon ve Yoga adındaki dizüstü bilgisayar modelleri ve bir de tabletiyle dikkat çekiyor.

Normal bir dizüstü bilgisayar tasarımındaki ThinkPad X1 Carbon, klasikleşen katlanabilir yapısıyla ThinkPad X1 Yoga ve klavyesi ile bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen ThinkPad X1 Tablet modelleriyle yeni nesil bir aile yaratan Lenovo, 3 yeni ürünüyle dikkat çekecek.

Sadece 1.14kg ağırlığında olacak şekilde hafif, 13 inçlik model boyutlarında 14 inç boyutunu da sığdırılmış bir şekilde karşımıza çıkan X1 Carbon, Intel’in yeni nesil Kaby Lake mimarisine sahip olan Core i5 ve i7 modellerine sahip olacak. Yine modellere göre Full HD ve WQHD ekran çözünürlüklerini sunacak olan X1 Carbon’da Thunderbolt 3 destekli Type-C bağlantısı, 15.5 saate kadar pil ömrü gibi detaylara sahip olacak.

X1 Yoga ise klasikleşmiş Yoga modellerinde katlanabilir dizaynı ön planda olacak bir ürün şeklinde karşımıza çıkıyor.

14 inç OLED ekranında %100 oranında Adobe RGB desteği sunan cihaz, Intel’in dahili Irıs grafik birimine sahip olacak. Tıpkı X1 Carbon gibi 15 saate kadar pil ömrü de vadeden bilgisayar, klavyesine su benzeri sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı yapısıyla dikkat çekecek. Lenovo üretimi Active Pen 2 desteğiyle çok daha iyi bir kullanım da sunacak olan X1 Yoga, Lenovo’nun favori ürünlerinden biri olacak.

X1 Tablet’e gelecek olursak eğer, özellikle hafifliğine ve 5 saate kadar pil ömrüne vurgu yapmak gerekli. Şirketlere özel bir yapısıyla dikkat çekmesi beklenen X1 Tablet, Intel Core VPPRO işlemcisine sahip olacak. Sim kart desteği, projeksiyon gibi detayları da bulunan X1 Tablet, özel bir modül ile Continuum özelliğine benzer bir şekilde bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılabilecek.

Oyuncular İçin: Legion Serisi

Legion serisi adı verilen Y720 ve Y520 adında iki oyuncu bilgisayarını da tanıtan Lenovo, Y720’de Full HD ile 4K arasında değişen görüntü seçeneklerine sahip 15.6 inç ekran, Intel 7. nesil Core i7 işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar depolama sunacak. Nvidia GeForce GTX 1060 ile gücüne güç katıp VR desteği de sunacak olan Y720, tasarımı ile de göz dolduracak.

Bir diğer canavarımız olan Legion Y520 ise 15.6 inç IPS ekran, 7. nesil Intel Core i7 işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar depolama destekli bir cihaz olacak. Grafik tarafında Nvidia GeForce GTX 1050 Ti’dan gücünü alacak Y520, abisine göre birazcık daha mütevazi görünecek.

Surface Pro’ya Rakip: Miix 720

Son olarak da Miix 720 adındaki Surface Pro rakibi olan ve yine Lenovo’nun ThinkPad X1 Tablet’ine benzer yeni tabletine de değinmek gerek. 2’si 1 arada yapısıyla dikkat çeken Miix 720, 12 inç QHD+ ekranı, 7. nesil Core i7 işlemcisi, 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD desteği ile oldukça güçlü bir tablet olacak gibi görünüyor.

Klavyesiz olarak 780gr, klavyesiyle ise 1.1kg ağırlığında olan Miix 720, iş dünyasının güçlü bir üyesi olarak Surface Pro’ya kafa tutacak.

Fiyatlarına gelecek olursak eğer sırasıyla ThinkPad X1 Carbon1 349 Dolar, ThinkPad X1 Yoga 1,499 Dolar, ThinkPad X1 Tablet 949 Dolar, Miix 720 999 Dolar, Legion Y720 1,399 Dolar ve Legion Y520 ise 899 Dolar fiyatlarıyla piyasada olacaklar. Miix 720 Mart 2017, Y720 de Nisan 2017’de piyasaya çıkacakken, diğer ürünler Şubat ayı itibariyle raflardaki yerlerini alacak.