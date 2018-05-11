Lenovo'dan %95 Ekran Oranıyla Yeni Bir Amiral Gemisi Geliyor

Lenovo'nun yönetim ekibinden Chang Cheng'in paylaştığı konsept bir tasarım, Lenovo'nun çok sağlam bir akıllı telefon projesiyle karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Lenovo'nun gelecek ay (haziran) içerisinde, yepyeni amiral gemisi Lenovo Z5'i duyuracağını biliyoruz. Bugün itibarı ile şirketin kıdemli yöneticisi Chang Cheng tarafından hem telefonun adı, hem de %95 oranlı ekranı doğrulandı.

Yayınlanan görselden de görebileceğiniz üzere cihaz hem çentiksiz olacak, hem de bugüne dek yapılmış en yüksek ekran oranına sahip telefon olacak.

Bununla birlikte telefona dair bugüne değin 4 farklı yeni teknoloji ve 18 farklı patent başvurusu yapıldığı da ayrıca belirtilmiş. Henüz telefon hakkında çok fazla bir şey bilmesek de, Lenovo'nun ciddi bir hazırlıkla geldiğini çok net görebiliyoruz.

Özellikle yeni amiral gemilerinin tamamında gördüğümüz çentiklerden arındırılması, telefon arayışındaki çentik düşmanlarını sevindirecektir. Lenovo Z5 ile ilgili yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.