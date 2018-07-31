Lenovo, Dünyanın 5G Destekli İlk Telefonunu Tanıtacak

Lenovo başkan yardımcısı, şirketin dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu üretmek için çalıştığını ve Snapdragon 855 işlemcisi ile bu hedefe ulaşacaklarını belirtti. Cihazın tanıtım tarihi ve özellikleri ise şu an için bilinmiyor.

Samsung, Huawei ve LG, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu üretmek için birbirleri ile kıyasıya bir yarış içine girmiş durumdalar. Katlanabilir akıllı telefonlar, doygunluğa ulaşmış olan akıllı telefon pazarı için yeni bir nefes olacak olsa da özellik açısından ne tür bir fayda getireceği henüz bilinmiyor.

Asya’nın bir diğer parlayan markası Lenovo ise gözünü kullanıcılara gerçekten fayda sağlayacak bir telefona dikmiş durumda. Bizzat şirketin başkan yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre Lenovo, önümüzdeki dönemde dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu tanıtacak. Cihazın 2018’in sonunda ya da 2019’un başında tanıtılması bekleniyor.

İddiaya göre yeni Lenovo akıllı telefon, Qualcomm’un üretimine Haziran ayında başladığı ancak henüz tanıtımını gerçekleştirmediği Snapdragon 855 işlemcisinden güç alcak. Snapdragon 855 işlemcili bir Lenovo amiral gemisi kulağa heyecan verici gelse de şirketin ilk 5G’li telefonu tanıtma konusunda başarılı olup olmayacağı belirsiz.