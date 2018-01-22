Lenovo, Eğitim Odaklı Üç Yeni Chromebook'u Duyurdu!

Lenovo, yüksek performans sağlamayan, ancak kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim odaklı Chromebook'ların tanıtımını yaptı.

Chromebook'lar, Windows dizüstü bilgisayarlarının sahip olduğu güce sahip değildir. Çünkü, üretim amaçları gereği buna ihtiyaçları yoktur. Bu cihazlar, standart bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaç duyabileceği temel işlevleri yerine getirebilir. Chromebook'ların en dikkat çekici noktası ise uygun fiyatlı olmalarıdır. Chromebook'lar, iş amaçlı, eğitim amaçlı veya evde genel kullanım için tercih edilebilir bilgisayarlardır.

Lenovo’nun yeni serisinin en üst modelleri olan 100e, 300e ve 500e'nin detaylarına bakalım: Her üç modelde 11.6 inç HD (1366x768) dokunmatik ekrana ve ikişer adet USB 3.0 portu ve Type-C portuna sahip olacak. Lenovo 500e modeli, dört çekirdekli Celeron CPU ve 4-8 GB RAM’la bu ay sonunda $349 karşılığında piyasaya çıkacak. Lenovo 300e ise, HDMI girişi ve 4GB RAM’la beraber MediaTek MTK 8173C SoC ile birlikte $279 dolar karşılığında piyasada yerini alacak. Son olarak Lenovo 100e ise, 4Gb RAM ve ucuz çift çekirdekli Celeron CPU ile birlikte $219 dolar karşılığında bu ay sonunda satışa sunulacak.

Lenovo tarafından tanıtımı yapılan Chromebook'lar, kısa süre içerisinde müşterilerle buluşacak. Yüksek performans istemeyip, bilgisayarda basit işlemlerini halletmek isteyenler için, bu Chromebook'lar iyi tercihler olabilir. Ürünün fiyatıda, performansıyla orantılı olarak, oldukça düşük belirlenmiş. Bakalım Chromebook'lar müşteriler tarafından ne kadar tercih edilecek ? Eğitim için, bu bilgisayarlar acaba okullar tarafından kullanılabilir mi ?