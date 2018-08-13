Lenovo, özellikleri ile baş döndüren şu ana kadar tanıttığı en ince ve en hafif profesyonel dizüstü bilgisayar olma niteliği taşıyan yeni Thinkpad P1'i ve Thinkpad P72'yi tanıttı.

Lenovo, dizüstü bilgisayarda güç arayan kullanıcılar için yeni Thinkpad P mobil iş istasyonu cihazlarını tanıttı. Thinkpad P1 ve Thinkpad P72 olmak üzere iki ayrı modelden oluşan mobil iş istasyonları, sahip oldukları özellikler ile iş dünyasının ağır yükünü taşımayı vadediyorlar.

‘Küçük’ model olarak adlandırabileceğimiz Thinkpad P1, önceki nesil Thinkpad P modellerine göre %35’lik bir küçülme sağlıyor. Yalnızca 18.4 mm inceliğe ve 1.7 kilogram ağırlığa sahip olan cihaz, Lenovo’nun en ince ve hafif iş istasyonu olarak karşımıza çıkıyor.

4.6GHz 8. nesil Intel Core işlemciden gücünü alan cihaz, bellek kapasitesi olarak da 64 GB DDR4 RAM ve 4TB dahili depolama alanı sunuyor. 4K çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir ekranı bulunan cihaz, NVIDIA Quadro P serisi (P2000’e kadar) ekran kartına sahip.

Bir masaüstü ile rekabet edebilecek donanıma sahip olan Thinkpad P72 ise 128GB DDR4 RAM’e ve 6TB gibi devasa bir depolama alanına sahip. 17.3 inç boyutunda bir ekrana sahip olan cihaz NVIDIA Quadro P serisi (P5200'e kadar) ekran kartı ile güçlendirilmiş.

Lenovo’nun yeni mobil iş istasyonlarına sahip olmak isteyen müşteriler, Ağustos ayı sonuna kadar beklemek zorunda kalacaklar. Lenovo, cihazların fiyatlarını Thinkpad P1 için 1949 dolar (13.500 TL) olarak belirlerken, Thinkpad P72 için 1799 dolar (12.500 TL) olarak belirledi.