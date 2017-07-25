Lenovo K Serisine Yeni bir "KillerNote" Geliyor

Lenovo'nun orta seviye K serisi modellerinin arasında çıkacak ve muhtemelen K7 Note olacak modeli hakkında Facebook'tan bir kaç reklam yayınlandı.

Lenovo'nun Hindistan gibi ülkelerde başarılı olan, ülkemizde de azımsanamayacak miktarda kullanılan K serisi modelleri, #KillerNote hashtagiyle tanıtılmaya başlandı.

Lenovo Mobil'in Hindistan sayfasında paylaşılan videoda "sıradan performans"ın geçmişte kalacağı söyleniyor. Lenovo K7 Note olmasını beklediğimiz model, performans anlamında öncülünü geçmek için pek yüksek donanımlara ihtiyaç duymuyor zira Lenovo K6 Note Snapdragon 430 çipsetiyle orta-alt seviye bir performans sergiliyordu. K7 Note ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına rağmen Qualcomm Snapdragon 625 ile 652 arasında bir model olacağına dair söylentiler mevcut. Bazı kaynaklarda ise MediaTek'in güçlü işlemcisi Helio X20 ile gelebilir deniyor ancak buna pek olacak gözüyle bakmamak gerek, Lenovo K serisine yüksek performansı şimdiye kadar yaklaştırmadı. Bu modelde bir istisna yapar mı bilemiyoruz.

Bugün başlatılan #MyNeedForSpeed adlı yarışmanın birincisine Lenovo'nun yeni "canavarı" hediye edilecek. Birinci bir hafta sonra açıklanacak. Tam da bu tarihte telefonun resmi olarak tanıtılmasını bekliyoruz.