Lenovo, uygun fiyatlı akıllı telefon isteyenlerin de premium bir telefon hissiyatı yaşayabileceğine kanıt olarak çift kameralı ve %81.4 ekran/gövde oranına sahip giriş seviye akıllı telefon K320t'yi Tanıttı.

Lenovo, Çin’de düzenlediği lansman ile yeni bütçe dostu akıllı telefonu K320t’yi tüketicilerin beğenisine sundu. K320t uygun fiyatlı ve nispeten güçsüz bir donanıma sahip olmasına karşın 18:9 ekranı ve çift kamerası ile kullanıcılara premium telefon hissiyatı yaşatmayı başarıyor.

%81.4’lük ekran gövde oranı ile seviyesine göre oldukça iyi bir tasarıma sahip olan K320t, cihazın arkasında bulunan parmak izi tarayıcısı sayesinde kullanıcılara 0.1 saniyede cihaz kilidini açmayı vaat ediyor. 5.7 inç ekranı ile tek elle kolaylıkla kullanılabilen cihaz, polikarbon gövdesiyle darbelere karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Lenovo K320t Özellikler

İşlemci: 1.3GHz Spreadtrum

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 8MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Yalnızca siyah renk seçeneği ile satılacak olan Lenovo K320t, yaklaşık 600 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Elbette bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.