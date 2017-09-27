Lenovo, 4000mAh Bataryalı Yeni Telefonu K8'i Tanıttı!

Amerikan teknoloji şirketi Lenovo, yeni K8 isimli cihazını Hindistan Mobil Kongresi'nde tanıttı.

Lenovo, Hindistan Mobil Kongresi’nde yeni Lenovo K8’i tanıttı. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 4000mAh bataryası oldu. Giriş seviye bir akıllı telefon olan K8, uygun fiyatlı olması durumunda çokça tercih edilen bir model olmayı başarabilir.

Maalesef K8 bataryada sunduğu etkileyici performansı RAM ve depolama alanında gösteremiyor. Yalnızca 2GB RAM’e sahip olan cihaz, 16GB depolama alanına sahip.

Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P20

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5.2 inç HD Çözünürlük

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Lenovo, K8’in yalnızca siyah ve altın renk seçeneklerinin olacağını ve çevrim dışı perakende mağazalarda satılacağını açıkladı. Cihaz ilerleyen dönemlerde ülkemizde gelir mi, bu konuyla ilgili bir bilgimiz henüz yok. Lenovo K8’in Hindistan fiyatı ise 10,499 rupi (565 TL).