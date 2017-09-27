Lenovo, 4000mAh Bataryalı Yeni Telefonu K8'i Tanıttı!

Lenovo, Hindistan Mobil Kongresi’nde yeni Lenovo K8’i tanıttı. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 4000mAh bataryası oldu. Giriş seviye bir akıllı telefon olan K8, uygun fiyatlı olması durumunda çokça tercih edilen bir model olmayı başarabilir.
Maalesef K8 bataryada sunduğu etkileyici performansı RAM ve depolama alanında gösteremiyor. Yalnızca 2GB RAM’e sahip olan cihaz, 16GB depolama alanına sahip.
Özellikler:
İşlemci: MediaTek Helio P20
RAM: 2GB
Depolama: 16GB+MicroSD
Ekran: 5.2 inç HD Çözünürlük
Arka Kamera: 13MP
Ön Kamera: 8MP
Pil: 4000 mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Lenovo, K8’in yalnızca siyah ve altın renk seçeneklerinin olacağını ve çevrim dışı perakende mağazalarda satılacağını açıkladı. Cihaz ilerleyen dönemlerde ülkemizde gelir mi, bu konuyla ilgili bir bilgimiz henüz yok. Lenovo K8’in Hindistan fiyatı ise 10,499 rupi (565 TL).