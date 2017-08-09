Lenovo K8 Note Resmi Olarak Tanıtıldı

Lenovo'nun Facebook üzerinde de reklamını yaptığı yeni orta seviye telefonu K8 Note, Hindistan'da tanıtıldı.

Lenovo'nun yeni orta seviye donanımlı üst seviye tasarımlı telefonu K8 Note, Hindistan'da resmen tanıtıldı. Cihaz özel olarak Amazon Hindistan üzerinden Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak.

Geçen yılın modelinde olduğu gibi 5,5 inçlik Full HD çözünürlüklü ve 2.5D camla kaplanmış IPS LCD ekranla gelen telefon, geçen yıla göre en büyük değişikliği performans alanında görüyor. Çipseti Qualcomm yerine MediaTek'ten Helio X23 ile değiştirilen model artık orta seviyeden çok daha yukarda performans sağlayacak. 10-çekirdekli işlemci sınıfının en güçlü donanımı ünvanını taşıyor ve K8 Note modelinde 3 veya 4 GB RAM ile destekleniyor.

Arka tarafta bu yılın gittikçe popülerleşen çift kamera kurulumuna sahip cihazda 13 MP'lik ana sensöre 5 MP'lik derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Bu sayede fotoğraflarda bokeh, yani arka planı bulanıklaştırma efekti donanımsal yoldan daha kaliteli biçimde elde edilebilecek. Öncülü K6 Note gibi 4.000 mAh'lik devasa bir pile sahip olan K8 Note, Android 7.1.1 Nougat ile geliyor ve Lenovo cihaza güncellemelerin zamanında geleceği sözünü de tanıtımla birlikte verdi.

İki farklı varyantla gelecek modelin 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı versiyonu 203 dolardan, 4 GB RAM'li ve 64 GB depolamalı versiyonu ise 219 dolardan satılacak. Siyah ve gümüş olarak iki farklı renkte çıkacak cihazın kısa sürede fiyatı bozulmadan ülkemize de ulaşmasını bekliyoruz.