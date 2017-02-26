Lenovo Moto G5 ve Moto G5 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Motorola'nın uygun fiyatlı yeni telefonları Moto G5 ve Moto G5 Plus resmi olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl Moto G4 ailesiyle tekrar Türkiye pazarına geri dönen Motorola (Lenovo), Moto G serisinin yeni üyeleri Moto G5 ve Moto G5 Plus'ı Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlediği basın toplantısında resmi olarak duyurdu.

Özellikle açıklanan fiyatlarına göre sunduğu üst düzey özelliklerle dikkat çeken Moto G5 ailesi, şimdiden bir aksilik olmadığı takdirde bu yılın en iddialı telefonlarından biri olduğunu gösteriyor. Peki yeni Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın özellikleri neler?

Lenovo (Motorola) Moto G5

Motorola'nın yeni giriş - orta seviye telefonu Moto G5 her şeyden önce tamamen metal gövdesi ve ince yapısı sayesinde şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranı olan Moto G5 gücünü Qualcomm'un giriş seviye işlemcisi Snapdragon 430'dan alıyor. 2GB RAM ve 16GB / 32GB dahili depolama alanına sahip olan Moto G5'te 2800mAh batarya kapasitesine yer veriliyor.

Moto G5, tasarımı ve fiyatına göre sunduğu teknik özelliklerinin yanı sıra kamerasıyla da iddialı. 13MP çözünürlüklü ışık hızında otomatik odaklama yapabilen arka ve 5MP çözünürlüklü arka kamerayla gelen telefon, oldukça başarılı fotoğraflar yakalayabiliyor.

Yapılan açıklamalarda Moto G5'in (16GB) 199 euro fiyatıyla Mart ayında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde satışa sunulacağı belirtilmiş. Bu fiyattan yola çıkacak olursak Moto G5'in ülkemizde 1200TL - 1500TL aralığında satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Lenovo (Motorola) Moto G5 Plus

Kardeşi Moto G5'ten daha ileri özelliklere sahip olan Moto G5 Plus'ın 5.2 inçlik yine Full HD bir çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden alan telefon 2GB RAM ve 32GB depolama alanı yada 3GB RAM ve 64GB depolama alanı seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

3000mAh kapasiteli bataryaya yer verilen Moto G5 Plus, Motorola'nın kendi geliştirdiği TurboPower hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 15 dakika şarj olduğunda 6 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Kamera konusunda Moto G5'e göre daha gelişmiş bir lense sahip olan Moto G5 Plus'ın 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip özellikle karanlık ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekebilmenizi sağlayacak bir arka kamerası bulunuyor. Telefonun ön kamerasıyla ilgili bir detay paylaşılmadığı için Moto G5 ile aynı ön kameraya sahip olduğunu tahmin ediyoruz.

Moto G5 Plus'ın fiyatına baktığımızda ise kardeşinden 80 dolar yani yaklaşık 320TL'lik bir fiyat farkıyla 2GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modelinin 279 euro fiyatıyla satışa çıkacağını görüyoruz. Yine Moto G5 ile aynı anda satışa çıkacak telefon eğer ülkemize gelirse 1400-170TL aralığında satışa çıkacağı düşünülebilir.