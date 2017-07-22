Lenovo'nun her yıl düzenlediği teknoloji zirvesi Tech World'de bu yıl ikinci kez katlanabilir tablet gösterildi.

Lenovo, telefon dünyasının devlerinden Motorola'yı da satın almasıyla beraber teknoloji dünyasına -özellikle mobil dünyada- yapmış olduğu yeniliklerle bomba gibi düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini tanıtan Lenovo, New York'da yapılan etkinlikte katlanabilir ekranlarına tableti de ekledi.

Lenovo'nun teknoloji dünyasının dikkatini, geçen yıl Tech World toplantısında, Haziran'da YouTuber Meghan McCarthy, bileklerinin çevresine taktığı bir mekanizmaya katlanmış bükülebilir bir telefon gösterdi. Ayrıca, katlanmış bir tablet sundu ve bir telefon görüşmesi yapmak için kulağına koydu.

Bugün şirket, Lenovo Folio konseptini Lenovo Tech World 2017'de tanıtıyor. Cihaz, 5.5 inç ila 7.8 inç arasında değişen esnek bir dokunmatik ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 1440x1920 ve bunun yanında Android 7.0'ın bulunduğu 2013 Snapdragon 800 yonga seti bulunuyor.