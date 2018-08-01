Lenovo'nun satışa çıktıktan 15 saniye sonra stokları tamamen tükenen akıllı saati Watch X'in geliştirilmiş modeli Watch X Plus, yarın satışa çıkıyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Lenovo Watch X'in biraz daha pahalı ve daha yetenekli versiyonu Watch X Plus, yarın itibariyle satışa çıkıyor. Gri ve Siyah renk seçenekleri bulunan Milano tarzı kayışıyla beraber Watch X Plus, oldukça şık görünüyor.

Lenovo Watch X Plus'ın OLED ekranı, safir cam ile korunuyor. 316L paslanmaz çelik kasasıyla Watch X Plus, sağlamlıktan ödün vermiyor. Barometre, jiroskop ve nabız sensörleri bulunan saatin, ayrıca kan basıncı ölçme gibi önemli bir yeteneği de bulunuyor. 600 mAh'lik bataryasıyla 45 güne kadar bekleme süresi sunan Watch X Plus, aynı zamanda 80 metreye kadar suya dayanıklı.

Lenovo Watch X'ten 14 dolar daha pahalı olan saat, 58 dolarlık fiyat etiketiyle yarın Çin'de satışa çıkıyor. Lenovo tarafından onaylanan bilgilere göre saatin deri kayışlı versiyonu da yolda. Şarjı çok az giden diğer akıllı saatlere iyi bir alternatif olan Lenovo Watch X Plus, hem tasarımı hem de özellikleriyle göz dolduruyor.