Lenovo’nun Yeni Cihazı Benchmark Testinde Ortaya Çıktı!

Lenovo tarafından üretilen ve model numarası XT1902-3 olan bir cihaz, Benchmark testinde ortaya çıktı.

Lenovo'nun XT1902-3 cihazı, Primate Labs'un mobil kıyaslama aracı Geekbench'in veritabanında listeleniyor ve şirketin rekabet etmek üzere tasarlanmış başka bir Android akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteren bir dizi spesifikasyona yer veriyor.

Lenovo XT1902-3, 1.85GHz'lik maksimum frekansta çalışan bir çiple çalışıyor ve silikonla güçlendirilmiş olarak MT6797 karşımızda bulunuyor. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında 4GB RAM ve Android 7.1.1 Nougat bulunuyor. Lenovo XT1902-3, Geekbench'in tek çekirdekli testinde 1.163 puan ve çok çekirdekli testinde ise 4.836 puan alıyor.

Cihazın ortaya çıkan ilk özelliklerine bakarak, Lenovo'nun geçen Kasım ayında tanıttığı Moto M'nin varisi niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Moto M'de, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik bir ekran paneli bulunuyordu. Ayriyeten 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama opsiyonları da vardı. Hibrit SIM teknolojisine sahip cihazın asıl hedefi Hindistan'dı ve fiyatı 217 dolardı.

Lenovo XT1902-3 cihazı ise Motrolo M2 olacak gibi görünüyor ve benzer fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Lenovo henüz yeni cihazı hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı ve şirketin son zamanlarda izlemiş olduğu çift marka stratejisine devam edip etmeyeceği de bilinmiyor. Fakat XT1902-3, Motorola Mobility ailesinin bir üyesi olacak gibi duruyor. Önümüzdeki aylarda, cihazla ilgili daha çok bilgiye ulaşabiliriz.