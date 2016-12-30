Lenovo'nun 5100mAh kapasiteli bataryası olan yeni akıllı telefonu Lenovo P2'nin Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu.

Daha önce büyük batarya kapasitesine ve bu büyük bataryaya rağmen ince bir yapıya sahip olan Lenovo Vibe P1 modeliyle yüksek satış adetlerine ulaşan Lenovo, yeni batarya canavarı telefonu Lenovo P2'nin Türkiye'deki satış fiyatını açıkladı.

5100mAh kapasiteli bataryaya ve bu yüksek bataryasına rağmen sadece 8.1mm kalınlığa sahip olan Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Lenovo P2, 1699TL'lik önerilen satış fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Telefonun teknik özellikleri neler?

5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranı olan cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden alıyor. 4GB RAM ve 32GB depolama alanı olan cihazın 13MP çözünürlüklü arka ve 5MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. Elbette bataryasıyla öne çıkan cihazın 5100mAh kapasiteli bataryası günlük kullanımda iki günden fazla bir pil ömrü vaat ediyor. Parmak izi okuyucusu da bulunan cihaz Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çalışıyor, cihazın güncelleme alıp almayacağı bilinmiyor ancak muhtemelen cihaz Android 7.0 güncellemesi alacaktır.

Açıkçası bu teknik özellikler için cihazın fiyatı biraz fazla gibi ancak yine de yüksek batarya kapasitesi hesaba katıldığında Lenovo P2 hem şık tasarım hem de uzun batarya ömrü isteyenler için iyi bir tercih olabilir.