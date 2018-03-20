Güçlü performansına rağmen son derece uygun fiyat seçenekleri sunan Lenovo S5, Çin'de düzenlenen basın etkinliğinde tanıtıldı.

Çin merkezli uluslararası teknoloji şirketi Lenovo, bütçe dostu yeni orta seviye akıllı telefonu Lenovo S5’i tanıttı. 18:9 formatında 5.99 inç boyutunda Full HD+ ekranı bulunan cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 625 işlemcisinden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan cihaz, ayrıca 128GB’a kadar MicroSD kart desteğine sahip.

13MP ana kamerası ile seviyesine göre iyi sonuçlar verebilen S5, ayrıca bokeh efekti oluşturmak için ikincil arka kameraya da sahip. Cihazın 8MP selfie kamerası ise seviyesi için standart fotoğraf kalitesi sunuyor. Lenovo’nun ZUI 4.0 arabirimi ile kutudan çıkan cihaz, Android’in son sürümü olan Oreo ile çalışıyor.

Lenovo S5 Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 625

Snapdragon 625 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB/128GB

32GB/64GB/128GB Ekran: 5.99 inç Full HD+ IPS LCD

5.99 inç Full HD+ IPS LCD Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android Oreo

Yeni Lenovo S5, 32GB ROM+3GB RAM’li versiyonu için 620 TL, 3GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için 750 TL, 4GB RAM+128GB ROM’lu versiyonu için 930 TL fiyat etiketine sahip. Cihazın global satışları 23 Mart’ta başlayacakken ülkemizde satılıp satılmayacağı şu an için bilinmiyor.