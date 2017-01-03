Lenovo, CES 2017'de Akıllı Asistanını Tanıttı

Lenovo, akıllı teknolojiye yaptığı yatırımları CES 2017’de “Lenovo Akıllı Asistan” uygulaması ile sergiledi

Lenovo, son dönemde akıllı teknolojiye yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl gelirinin %3.3’ünü AR-GE çalışmalarına yatırarak bu alandaki iddiasını güçlendiren Lenovo, akıllı teknolojileri gündelik hayatın parçası haline getirecek yeni uygulamasını Las Vegas’da düzenlenen CES Fuarı’nda tanıttı.

Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı olan kişisel asistan Lenovo Akıllı Asistan uygulaması, Amazon Alexa işbirliği ile geliştirildi. Lenovo Akıllı Asistan uygulamasıyla gelen 360 derece ve bkadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarınızı yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek ve böylece aynı anda birden fazla işinizi sorunsuz şekilde tamamlayabileceksiniz.

Bulut teknolojisi destekli bu uygulama ile tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilecek ve sizi her geçen gün daha iyi anlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Lenovo Akıllı Asistan Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Celeron N3060 Processor

Ram: 2 GB

Dahili Depolama: 8 GB

Bağlantılar: 802.11n / Bluetooth 4.0

Renkler: Mavi, Turuncu, Siyah, Gri