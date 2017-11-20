Lenovo Yeni Uygun Fiyatlı Tab 7 ve Tab 7 Essential'ı Duyurdu

Düzenli olarak yeni tablet modelleri piyasaya süren Lenovo, yeni tablet modeli ile hem uygun fiyatlı hem de standart günlük işleri gerçekleştirebilen bir ürün isteyenlere iki yeni seçenek sunmuş oldu.

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, neredeyse her ay yeni bir tablet satışa çıkarmaktadır ve bu nedenle oldukça geniş bir Android tablet yelpazesine sahiptir. Hal böyle olunca şirketin her piyasaya sürdüğü tableti incelemek ve yorumda bulunmak mümkün olmuyor fakat tanıtılan yeni iki Lenovo tablet, fiyatı ile fazlası ile dikkat çekiyor.

Tab 7 ve Tab 7 Essential adındaki modeller 100 doları geçmeyen fiyatları ile giriş seviyesi Android deneyimi isteyenler için son derece uygun seçenekler olarak göze çarpıyor. Yeni Lenovo Tab 7 99 dolar (yaklaşık 380 TL), Tab 7 Essential ise 79 dolar (yaklaşık 300 TL) fiyatı ile globalde hemen her tüketicinin kolaylıkla ulaşabileceği fiyatlara sahip.

Doğal olarak bu fiyatlardaki tabletlerden çok fazla güç beklememeniz gerekiyor. Yeni Tab 7 ve Tab 7 Essential çocuklara keyifli vakit geçirmesi için muhteşem bir oyuncak olarak ya da film izlemeyi sevenler için ‘mobil ekran’ olarak satın alınabilir. Fakat ağır işlem gücü gerektiren işleri tamamlamasını beklemek doğru olmayacaktır.

Lenovo Tab 7 gücünü 1.3 GHz hızında dört çekirdekli MediaTek MT8161 işlemciden almaktadır. 1GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip cihazın arkasında 2MP, önünde ise 5MP kamera bulunmaktadır. Ayrıca 7 inç büyüklüğünde 1280x720 HD ekran da giriş seviyesi için yeterli bir görüntü kalitesi sunmaktadır.

Tab 7’de olduğu gibi 7 inçlik bir ekrana sahip olan Tab 7 Essential, 1024x600 piksel ile daha düşük çözünürlük sunmaktadır. MediaTek MT8167D işlemcisinden gücünü alan cihaz 1GB RAM’e ve 16GB depolama alanına sahip. Ayrıca her iki cihaz da ortalama günlük kullanımda 15 saat kullanım süresi vadetmektedir.